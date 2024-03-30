Моргенштерн собирает деньги для пострадавших в «Крокусе»

Певец Моргенштерн развернул благотворительную деятельность. Артист (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) сразу же после произошедшей трагедии не ограничился соболезнованиями в соцсетях, а начал активно действовать.
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