Суд: убийца детей Галявиев хотел взрывом полностью разрушить школу в Казани

Приговоренный к пожизненному заключению за убийство девяти человек в гимназии Казани в мае 2021 года Ильназ Галявиев при подготовке нападения планировал, что его самодельное взрывное устройство полностью разрушит школу.
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