На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: Командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский продолжает гробить украинских солдат в кровавой артемовской авантюре.
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: Командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский продолжает гробить украинских солдат в кровавой артемовской авантюре.
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