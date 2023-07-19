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Татьяна Монтян: «Дело чести» ценой чужих жизней

Татьяна Монтян: «Дело чести» ценой чужих жизней

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста и правозащитника Татьяны Монтян: Командующий Восточной группировкой войск ВСУ Александр Сырский продолжает гробить украинских солдат в кровавой артемовской авантюре.

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