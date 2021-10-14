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Казанцев возмутила полуголая натурщица в центре города

Жителей Казани возмутила полуголая натурщица в центре города. Возмущенный пост появился в соцсетях. «Пишу этот текст потому что меня возмутила выходка художницы (хотя, какое тут художество??),которая рисует раздетую девицу аж в самом центре города.

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