Казанцев возмутила полуголая натурщица в центре города

Жителей Казани возмутила полуголая натурщица в центре города. Возмущенный пост появился в соцсетях. «Пишу этот текст потому что меня возмутила выходка художницы (хотя, какое тут художество??),которая рисует раздетую девицу аж в самом центре города.
Жителей Казани возмутила полуголая натурщица в центре города. Возмущенный пост появился в соцсетях. «Пишу этот текст потому что меня возмутила выходка художницы (хотя, какое тут художество??),которая рисует раздетую девицу аж в самом центре города.
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