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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Воронков вступил в стычку с Грансом в дебютном матче в АХЛ

Нападающий провел первый матч за фарм-клуб «Коламбуса». Он сыграл за «Кливленд» против «Лихай Вэлли» (5:2).

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