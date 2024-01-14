Путин: за Дальним Востоком и Арктикой будущее России

Президент отметил, что их освоение является важным фактором развития страны.фото: kremlin.ru--> Освоение Дальнего Востока и Арктики является важнейшим фактором развития России, так как за этими ними будущее страны.
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