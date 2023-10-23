Более 70% школьников не сообщают родителям о стрессе

76% школьников не сообщают родителям о стрессе. Такие данные получены в результате совместного исследования медицинской компании ИНВИТРО и образовательной компании MAXIMUM Education о влиянии стресса на школьников и их родителей в 2023 году.
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