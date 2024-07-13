Житель Нижнекамска был оштрафован за незаконную рыбалку в памятнике природы

В Нижнекамске местному жителю грозит 60 часов обязательных работ за незаконный лов рыбы. Рыбак был признан виновным после того, как его поймали на рыбалке в границах памятника природы регионального значения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии