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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Сибас с овощами и соусом песто

Ингредиенты Рыба сибас (филе по 400 г) 2 Штуки Баклажан 2 Штуки Перец болгарский красный 2 Штуки Чеснок 4 Зубчика Перец чили 1 Штука Помидоры черри 14 Штук Лайм 1 Штука Соус песто из базилика 100 Граммов Масло оливковое По вкусу соль морская По вкусу Перец По вкусу Добавить в книгу рецептов ….

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