Что такое повилика и почему из-за нее на Кубани ввели карантин

Что такое повилика и почему из-за нее на Кубани ввели карантинНа земельных участках различной категории использования в Красноармейском районе Кубани Россельхознадзор выявил очаги распространения карантинного объекта – повилики.
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