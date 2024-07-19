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Живая Кубань

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Что такое повилика и почему из-за нее на Кубани ввели карантин

Что такое повилика и почему из-за нее на Кубани ввели карантин

Что такое повилика и почему из-за нее на Кубани ввели карантинНа земельных участках различной категории использования в Красноармейском районе Кубани Россельхознадзор выявил очаги распространения карантинного объекта – повилики.

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