Ренессанс Банк повысил ставки по вкладам «РенСтарт» и «Ренессанс Специальный онлайн».По вкладу «РенСтарт» ставки увеличены на 181 и 367 дней и составляют 14,25% и 13,75% годовых соответственно (вместо 13,25% по обоим срокам).