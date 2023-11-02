Ренессанс Банк повысил ставки по вкладам «РенСтарт» и «Ренессанс Специальный онлайн».По вкладу «РенСтарт» ставки увеличены на 181 и 367 дней и составляют 14,25% и 13,75% годовых соответственно (вместо 13,25% по обоим срокам).
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