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Царьград

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Трамп: Русские олигархи могут получить "золотую грин-карту" за $5 млн

Трамп: Русские олигархи могут получить "золотую грин-карту" за $5 млн

Президент США Дональд Трамп объявил о запуске новой программы "золотых" грин-карт стоимостью $5 млн. Русские бизнесмены смогут претендовать на получение этих видов на жительство, а вырученные средства планируется направить на уменьшение бюджета США.

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