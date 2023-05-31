Юрист назвал правила организации работы в жару

Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал «Известиям», что должен предпринять работодатель, если за окном больше +30 градусов, и действительно ли компания обязана сократить рабочий день при отсутствии кондиционера.
Руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал «Известиям», что должен предпринять работодатель, если за окном больше +30 градусов, и действительно ли компания обязана сократить рабочий день при отсутствии кондиционера.
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