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Газета.ру

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Голкипер "ПСЖ" Сафонов о матче в Кубке Франции: получилось без особой борьбы

Голкипер "ПСЖ" Сафонов о матче в Кубке Франции: получилось без особой борьбы

Российский голкипер парижского "ПСЖ" Матвей Сафонов в своем Telegram-канале поделился эмоциями от победы над "Стад Бриошеном" в четвертьфинале Кубка Франции и отметил, что ощущения у него остались странные.

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