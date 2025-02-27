Голкипер "ПСЖ" Сафонов о матче в Кубке Франции: получилось без особой борьбы

Российский голкипер парижского "ПСЖ" Матвей Сафонов в своем Telegram-канале поделился эмоциями от победы над "Стад Бриошеном" в четвертьфинале Кубка Франции и отметил, что ощущения у него остались странные.
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