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Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

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По Ялте с историком: в курортной столице презентуют экскурсию «Пушкинская. Культурный код города»

По Ялте с историком: в курортной столице презентуют экскурсию «Пушкинская. Культурный код города»

Редкие и любопытные подробности из жизни курортной столицы Крыма – Ялты – расскажет на своей новой экскурсии историк и местный краевед Екатерина Матешко.

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