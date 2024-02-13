Товарищеский матч. «Крылья Советов» против «Волгаря» 

Товарищеский матч Турция «Крылья Советов» – «Волгарь» – 11:00 Игра будет длиться 120 минут. «Крылья Советов»: Овсянников, Печенин, Гапонов, Евгеньев, Рассказов, Ежов, Витюгов, Костанца, Хубулов, Шитов, Карпицкий.
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