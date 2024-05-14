Как определить, что у ребенка аутизм - первые признаки и профессиональная диагностика

Аутизм, или расстройство аутистического спектра (РАС), охватывает широкий диапазон условий, характеризующихся некоторыми проблемами в социальном взаимодействии, повторяющимися поведенческими паттернами и ограниченными интересами.
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