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Российские военные уничтожили крупные базы горючего в четырех украинских городах

Российские военные уничтожили крупные базы горючего в четырех украинских городах

Базы располагались в городах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск. "Вечером 30 марта ударом высокоточных крылатых ракет воздушного базирования они были уничтожены", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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