Российские военные уничтожили крупные базы горючего в четырех украинских городах

Базы располагались в городах Днепропетровск, Лисичанск, Чугуев и Новомосковск. "Вечером 30 марта ударом высокоточных крылатых ракет воздушного базирования они были уничтожены", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.