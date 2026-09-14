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Царьград

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Охотник из Москвы застрелил родственника главы охотобщества под Новосибирском

Охотник из Москвы застрелил родственника главы охотобщества под Новосибирском

Сергей Косоротов, возглавляющий местное общество охотников и рыболовов, подтвердил изданию Сиб.фм, что мужчина, застреленный во время охоты в Новосибирской области, приходился ему дальним родственником.

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