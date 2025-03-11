Петербуржцам рассказали, какие существуют способы управления многоквартирным домом

Об этом сообщили в Жилищном комитете Жилищный кодекс РФ устанавливает, что собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления, сообщает пресс-служба Жилищного комитета Петербурга.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии