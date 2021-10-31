Меркель заявила, что газ будет играть центральную роль при энергетическом переходе

РИМ, 31 октября. /ТАСС/. И. о. канцлера ФРГ Ангела Меркель приветствовала договоренности G20 об отказе от финансирования строительства новых угольных электростанций за рубежом и отметила, что газ будет играть важную роль в этом переходном процессе.