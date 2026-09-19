Явка на выборах в Челябинской области достигла 31,15%

В Челябинской области на 15:00 19 сентября явка на выборах в Госдуму девятого созыва достигла 31,15%.
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