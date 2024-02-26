BULKIN SERGEY/NEWS.RU/GLOBALLOOKPRESS ОДИН ПРОТИВ ТОЛПЫ ИЗ 40 МИГРАНТОВ: СУД ВЫНЕС ЕДИНСТВЕННО ВЕРНЫЙ ПРИГОВОР СПУСТЯ 3 ГОДА Суд оправдал мужчину, вынужденного защищать свою семью с оружием в руках от полусотни выходцев из Средней Азии.
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