Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Донецкой Народной Республике

Слаженная работа расчетов беспилотников и артиллеристов по выявлению, корректировке и поражению целей не позволяет формированиям ВСУ подтягивать резервы, подвозить боеприпасы и сосредоточивать живую силу и технику на направлениях продвижения штурмовых подразделений.