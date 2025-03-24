Артиллеристы группировки войск «Восток» уничтожили опорные пункты ВСУ в Донецкой Народной Республике

Слаженная работа расчетов беспилотников и артиллеристов по выявлению, корректировке и поражению целей не позволяет формированиям ВСУ подтягивать резервы, подвозить боеприпасы и сосредоточивать живую силу и технику на направлениях продвижения штурмовых подразделений.
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