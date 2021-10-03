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Зеленский заявил, что его личная встреча с Путиным даст «неожиданный результат»

Зеленский заявил, что его личная встреча с Путиным даст «неожиданный результат»

Владимир Зеленский заявил по итогам встречи с членами фракции «Слуга народа», что его личная встреча с президентом РФ Владимиром Путиным может быть «достаточно предметной» и, возможно, даст «неожиданный результат».

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