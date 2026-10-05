Росгвардейцы задержали участников массовой драки в супермаркете в Москве

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии задержали участников массовой драки в супермаркете на юго-востоке Москвы, где один из участников распылил содержимое перцового баллончика.
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