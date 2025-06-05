На Западе признали, что Киев значительно преувеличивает ущерб от атаки на авиабазы РФ

«Операция, получившая название „Паутина“, предполагала нанесение масштабного удара по российским аэродромам стратегической авиации с помощью дронов-камикадзе, которые были доставлены в регионы на грузовиках.
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