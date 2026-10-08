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Мировое обозрение

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Одна нация, два государства? Разногласия Турции и Азербайджана выходят на новый уровень

Одна нация, два государства? Разногласия Турции и Азербайджана выходят на новый уровень

Главное в тезисах: Тезис 1: Временная комиссия Милли Меджлиса Азербайджана по противодействию иностранному вмешательству заявила о скоординированной информационной атаке, идущей с территории Турции через подлинные и поддельные аккаунты с использованием таргетированной рекламы.

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