В колонию за семь сотен липовых детей: обнальщики маткапитала выслушали приговор

Татар-информ Фейковые роженицы получали по 10-20 тыс рублей, остальную часть маткапитала забирали организаторы схемы Более 700 раз Арам Багиян смотрел в глаза сотрудникам ЗАГСа и подтверждал чудо появления малыша на свет, но чуда не было.
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