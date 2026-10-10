«Не стыдно к бабушке прийти»: изобретены чернила для «волшебной» татуировки

Исследователи из США разработали инновационные чернила для татуировок, обладающие уникальной функцией — их можно активировать, деактивировать и изменять их цвет.
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