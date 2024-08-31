Избыточное предложение Bitcoin продолжать тянуть цену криптовалют вниз по мнению экспертов

Рынку криптовалют по прежнему угрожает “навес из Bitcoin, принадлежащих Mt. Gox, правительствам. Только у обанкротившейся биржи есть 46 000 BTC к раздаче кредиторам и власти США держать монеты на $2 млрд.
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