«Вынужденное» кольцо и два расставания: как Ирина Таранник и Денис Васильев создали семью

12 октября Ирина Таранник отмечает 41-й день рождения. Актрису знают по десяткам мелодрам — «Судьба по имени любовь», «Зорко лишь сердце», «Акушер», — а сама она признавалась, что характером обладает непростым и мягче стала лишь в браке с коллегой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Н Алиса Фрейндлих в...
- «Любви к России у...
- «Хотелось встать ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым