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«Вынужденное» кольцо и два расставания: как Ирина Таранник и Денис Васильев создали семью

«Вынужденное» кольцо и два расставания: как Ирина Таранник и Денис Васильев создали семью

12 октября Ирина Таранник отмечает 41-й день рождения. Актрису знают по десяткам мелодрам — «Судьба по имени любовь», «Зорко лишь сердце», «Акушер», — а сама она признавалась, что характером обладает непростым и мягче стала лишь в браке с коллегой.

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