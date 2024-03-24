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Иван Миладинович: «Путин доказывает, что является одним из сильнейших, если не самым сильным президентом мире. В Сербии его уважают»

Серб – выступавший за «Сочи», а ныне играющий за казахстанский «Тобол» – является гражданином Российской Федерации с весны 2022 года.

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