Минниханов приветствовал Президента Республики Конго на Международном инвестиционном форуме в Абу-Даби

На стартовавшем в столице Объединенных Арабских Эмиратов Международном инвестиционном форуме ОАЭ (AIM Congress 2025) Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с Президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
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