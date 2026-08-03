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Царьград

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Николай Бурляев предложил снять возрастные ограничения с фильмов

Николай Бурляев предложил снять возрастные ограничения с фильмов

В интервью ТАСС к 80-летию Народный артист РФ Николай Бурляев предложил отменить возрастные ограничения на качественные фильмы, поручив Министерству культуры России следить за нравственным уровнем картин на экранах.

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