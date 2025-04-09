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У российских медиков отсутствует мотивация качественно лечить пациентов: шок от Счетной палаты

У российских медиков отсутствует мотивация качественно лечить пациентов: шок от Счетной палаты

БлокнотРУ Много интересного, а главное, шокирующего, выявила проверка Счетной палаты расходования средств обязательного медстрахования (ОМС) за период с 2021 по 2023 годы.

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