Россия и Казахстан нарастили товарооборот до 2,6 трлн рублей в 2024 году

Россия и Казахстан достигли товарооборота в 2,6 трлн рублей в 2024 году. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул ведущую роль России в торговле с Казахстаном и отметил успехи в стратегических проектах в промышленности и энергетике.