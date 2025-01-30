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Россия и Казахстан нарастили товарооборот до 2,6 трлн рублей в 2024 году

Россия и Казахстан нарастили товарооборот до 2,6 трлн рублей в 2024 году

Россия и Казахстан достигли товарооборота в 2,6 трлн рублей в 2024 году. Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул ведущую роль России в торговле с Казахстаном и отметил успехи в стратегических проектах в промышленности и энергетике.

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