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Изменивший жене популярный рэпер выложил фото с Бьянкой и подвергся критике

Изменивший жене популярный рэпер выложил фото с Бьянкой и подвергся критике

Рэпер Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в измене жене с Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая) на съемках шоу «Звезды в джунглях», выложил фото с певицей и разозлил пользователей сети.

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