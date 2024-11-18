Изменивший жене популярный рэпер выложил фото с Бьянкой и подвергся критике

Рэпер Natan (Натан Миров; настоящее имя — Алишер Мирзохонов), которого уличили в измене жене с Бьянкой (настоящее имя — Татьяна Липницкая) на съемках шоу «Звезды в джунглях», выложил фото с певицей и разозлил пользователей сети.