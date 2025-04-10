Германия продолжает сдвигаться вправо – АдГ впервые вышла в лидеры по опросам

Как сообщает Reuters, оставшаяся за бортом коалиции и занявшая второе место в бундестаге по итогам недавних выборов ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ), согласно опросу Ipsos впервые возглавила рейтинг популярности федеральных партий в ФРГ.
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