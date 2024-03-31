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Банковские дрейнеры. Опасный вид мошенничества

Банковские дрейнеры. Опасный вид мошенничества

Дрейнеры — это веб-сайты, созданные для фишинга с целью обмануть посетителей. Простыми словами, это такие сайты, которые внешне максимально приближены к оригинальным официальным сайтам.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Поле Чудес в стране Дураков никогда не пустеет!
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3 час.
MB
MIHAIL BURIANOV
Ужасно!!!...
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2 час.
Михаил Абросимов
Это совсем для лохов. Как только видишь слово подарок, скидывай в спам и все дела. Поскольку в данном случае подарок это ты сам, если поведёшься.
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1 час.

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