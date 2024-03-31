Дрейнеры — это веб-сайты, созданные для фишинга с целью обмануть посетителей. Простыми словами, это такие сайты, которые внешне максимально приближены к оригинальным официальным сайтам.
Банковские дрейнеры. Опасный вид мошенничества
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Виктор Рыбаков
Поле Чудес в стране Дураков никогда не пустеет!
Ответить
3 час.
MB
MIHAIL BURIANOV
Ужасно!!!...
Ответить
2 час.
Михаил Абросимов
Это совсем для лохов. Как только видишь слово подарок, скидывай в спам и все дела. Поскольку в данном случае подарок это ты сам, если поведёшься.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии