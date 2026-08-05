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Татар-информ

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Полицейские Казани провели зарядку для школьников

Полицейские Казани провели зарядку для школьников

Сотрудники УМВД России по Казани Казани совместно с Общественным советом провели яркое спортивное мероприятие для ребят, отдыхающих в летнем лагере – в рамках Всероссийской акции «Зарядка со стражем порядка».

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