Власти ЯНАО отменяют важную льготу для детей аборигенов

Власти говорят, что необходимости в первоочередном зачислении детей КМНС в ЯНАО нет Власти ЯНАО приняли решение на уровне законодательства отменить для детей коренных жителей Севера льготу, предоставляющую право первоочередного зачисления в школы.
Власти говорят, что необходимости в первоочередном зачислении детей КМНС в ЯНАО нет Власти ЯНАО приняли решение на уровне законодательства отменить для детей коренных жителей Севера льготу, предоставляющую право первоочередного зачисления в школы.
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