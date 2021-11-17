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Имплантолог Eлфимова рассказала о перенесенных Пугачевой процедурах по преображению

Имплантолог Eлфимова рассказала о перенесенных Пугачевой процедурах по преображению

Певица Алла Пугачева регулярно вносит изменения в свою внешность и не жалеет на это денег. Сверкающая улыбка обошлась Примадонне примерно в 2 миллиона рублей, заметила известный хирург-имплантолог, кандидат медицинских наук Наталья​ Eлфимова.

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