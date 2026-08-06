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RT Russia

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Юрист объяснил, как отправить ребёнка в детсад по месту жительства

Юрист объяснил, как отправить ребёнка в детсад по месту жительства

Ассистент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г.В. Плеханова Софья Свечникова рассказала RT, что отсутствие постоянной или временной регистрации само по себе не лишает ребёнка права на место в государственном или муниципальном детском саду «Закон об образовании гарантирует общедоступность дошкольного образования независимо от места жительства.

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