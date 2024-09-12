Двое жителей Мещовского района Калужской области погибли в ходе СВО

Жители Мещовского района Сергей Соборнов и Андрей Шуточкин погибли в ходе СВО. Об этом сообщил в соцсетях глава районной администрации Владислав ПоляковЖители Мещовского района Сергей Соборнов и Андрей Шуточкин погибли в ходе СВО.
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