Двое жителей Мещовского района Калужской области погибли в ходе СВО

Жители Мещовского района Сергей Соборнов и Андрей Шуточкин погибли в ходе СВО. Об этом сообщил в соцсетях глава районной администрации Владислав ПоляковЖители Мещовского района Сергей Соборнов и Андрей Шуточкин погибли в ходе СВО.