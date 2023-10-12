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Килоновые — разрушительные взрывы нейтронных звёзд помогут определить скорость расширения Вселенной

Килоновые — разрушительные взрывы нейтронных звёзд помогут определить скорость расширения Вселенной

Два противоречивых метода измерения скорости расширения Вселенной дают разные результаты, но исследователи могут разрешить это несоответствие, наблюдая взрывы, возникающие при столкновении нейтронных звёзд.

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