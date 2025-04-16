В Петербурге законодательно закрепят минимальное число точек продажи прессы и книг

Всего в городе работает 2876 магазинов По инициативе губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в городской закон будут внесены изменения, устанавливающие минимальное количество объектов торговли печатной продукцией в городе.
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