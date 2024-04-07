Индия стала лидером по ввозу лекарств в Россию

В 2023 году лидером по поставкам лекарств на российский рынок стала Индия. Об этом говорится в отчете аналитической компании RNC Pharma, который основан на собственных данных и информации Росздравнадзора о выпуске лекарств в обращение.
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