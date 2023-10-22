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Если вам не все равно. Не все ли равно, как писать «все равно»

Если вам не все равно. Не все ли равно, как писать «все равно»

Если вы внимательно относитесь к своей речи, если стараетесь не искажать ее даже в интернет-переписке и эсэмэсках, если вам не все равно, как пишется то или иное слово, то возможно, вы задумывались и над написанием такого часто встречающегося выражения, как «всё равно».

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