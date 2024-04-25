Россия утратила комплекс собственной неполноценности

Не убивали его в Ипатьево. Может где-то в другом месте. Но не там.

АС

Анатолий Страшко

Тан, Вы нормальный? Читайте свои посты. У Вас в 1900 году правил Николай Первый. Он даже и в 1800 не правил. Он после декабристов начал правление. Я Вас чем - то задел? Вашей нерусскостью. Так Вы Тан. Что же здесь обидного, господин кореец? Или кто?