Западные – и незападные – эксперты продолжают осмыслять «русское чудо», то есть причины, по которым экономика России не рухнула под гнетом самых мощных в истории санкций, а следом не пошли вразнос ее общество и государство.
Россия утратила комплекс собственной неполноценности
Комментарии
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Natalija Osminina
Не убивали его в Ипатьево. Может где-то в другом месте. Но не там.
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11 час.
АС
Анатолий Страшко
Тан, Вы нормальный? Читайте свои посты. У Вас в 1900 году правил Николай Первый. Он даже и в 1800 не правил. Он после декабристов начал правление. Я Вас чем - то задел? Вашей нерусскостью. Так Вы Тан. Что же здесь обидного, господин кореец? Или кто?
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3 час.
Алексей Тан
Вы правы... прошу прощения.... похоже, это у меня была не достоверная информация.
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1 час.
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